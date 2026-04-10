İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

İtaliya millisi rəsmi olaraq yeni baş məşqçi ilə müəyyənləşib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, İtaliya U21-in məşqçisi Silvio Baldini iyun ayında keçiriləcək yoldaşlıq oyunlarında böyüklər komandasına rəhbərlik edəcək.
Yeni turnirlərə hazırlıq çərçivəsində “Azzurri” Lüksemburq və Yunanıstanla oynayacaq. Bu oyunlar müvafiq olaraq 3 və 7 iyun tarixlərində keçiriləcək.
Baldininin təyinatı milli komandanın dünya çempionatı pley-off mərhələsindəki zəif çıxışından sonra baş tutub. Həlledici matçda İtaliya Bosniya və Herseqovinaya penaltilərdə məğlub olub.
Seçmə mərhələdəki uğursuzluqdan sonra Cennaro Qattuzo milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib.