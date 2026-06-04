“Qalatasaray” Leaoya illik 10 milyon avro təklif edir

“Milan”ın portuqaliyalı hücumçusu Rafael Leao “Qalatasaray”a keçə bilər.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Daniele Longoya istinadən bildirir.
Cinah oyunçusu daha əvvəl yayda İtaliya klubundan ayrılacağını açıqlamışdı.
Mənbənin məlumatına görə, Türkiyə komandası oyunçuya ildə 8 milyon avro maaş və 2 milyon avro bonus təklif edir. İtalyanlar transfer üçün təxminən 60 milyon avro istəyirlər.
Ötən mövsüm 26 yaşlı portuqaliyalı bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.