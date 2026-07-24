UEFA-dan “Kups” - “Sabah” matçına təyinat

UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində keçiriləcək Finlandiyanın “Kups” və Azərbaycanın “Sabah” komandaları arasında görüşün hakim təyinatları müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanı İsraildən olan referi Qal Leyboviç idarə edəcək.
Ona həmyerliləri Roy Hassan və Yossi Babayoff kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Dekel Zino yerinə yetirəcək.
Matçda VAR hakimi Daniel Bar Natan, AVAR funksiyasını isə Eitan Şmuelevits icra edəcək.
Qeyd edək ki, “Kups” - “Sabah” cavab görüşü iyulun 28-də Finlandiyada keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
Xatırladaq ki, Bakıda baş tutan ilk oyunda “Sabah” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.