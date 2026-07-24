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Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb

Futbol
Xəbərlər
24 İyul 2026 17:55
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Azərbaycanlı FIFA referisi Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb

FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA-dan yeni təyinat alıb.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, o, Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Albaniyada "Dinamo Siti" və Sloveniyanın “Alyuminiy” komandaları arasında keçiriləcək cavab matçının baş hakimi olacaq.

Kamal Umudluya yan xətt hakimləri Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İnqilab Məmmədov yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, iyulun 30-da keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Komandalar arasında ilk görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz
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