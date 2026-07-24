Andrea Pirlo İtaliya yığmasının baş məşqçisi təyin edilib - YENİLƏNİB

Andrea Pirlo İtaliya millisinə baş məşqçi təyin olunub.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə artıq rəsmi elan olunub.
Daga əvvəl bildirilirdi ki, tərəflər müddəti 2030-cu ilədək nəzərdə tutulan müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər. Mütəxəssisin illik maaşının 1,5 milyon avro olacağı qeyd edilir.
18:43
İtaliyalı mütəxəssis Andrea Pirlo yaxın zamanda ölkəsinin millisinə baş məşqçi təyin oluna bilər.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə "La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.
Məlumata görə, Xosep Qvardiolanın təklifdən imtina etməsindən sonra 2006-cı ilin dünya çempionu olan Pirlo İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd hesab olunur. Gözlənilməz dəyişiklik baş verməsə, o, “Skuadra Adzurra”ya rəhbərlik edəcək.
Bildirilib ki, tərəflər müddəti 2030-cu ilədək nəzərdə tutulan müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər. Mütəxəssisin illik maaşının 1,5 milyon avro olacağı qeyd edilir.
İtaliya Futbol Federasiyasının yaxın günlərdə təyinatla bağlı rəsmi açıqlama verəcəyi gözlənilir.
Daha əvvəl Karlo Ançelotti və Pep Qvardiolanın bu vəzifədən imtina etdiyi bildirilmişdi.