CAS Afrika Millətlər Kubokunun finalı işi üzrə dinləmə keçirəcək

İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) 2025-ci il Afrika Millətlər Kubokunun qalibini müəyyən etmək üçün dinləmə təyin edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə məlumatı insayder Ben Ceykobs sosial media platforması X-də paylaşıb. Mənbənin məlumatına görə, işə 8 oktyabrda Seneqal Futbol Federasiyası, Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) və Kral Mərakeş Futbol Federasiyası arasında baxılacaq.
Apellyasiyada Seneqalın qələbəsini əlindən alan və Kuboku Mərakeşə verən CAF qərarının ləğvi nəzərdə tutulur. Tərəflər prosesi sürətləndirmək barədə razılığa gəlmədikləri üçün məhkəmə prosesi CAF-ın prosedur qaydaları ilə müəyyən edilmiş standart müddətlər çərçivəsində keçiriləcək. Dinləmə qapalı keçiriləcək. Dinləmədən sonra CAF heyəti müzakirələrə başlayacaq.
Xatırladaq ki, ikinci hissənin əlavə vaxtında, hesab 1:0 Seneqalın xeyrinə ikən, hakim seneqallıya qarşı penalti təyin etdi. Etiraz olaraq, seneqallı oyunçular meydanı tərk etdilər və yalnız hücumçu Sadio Mane tərəfindən razı salındıqdan sonra geri qayıtdılar. Mərakeşli Brahim Diaz 90+24-cü dəqiqədə penalti zərbəsini qaçırdı. Seneqal oyunu 1:0 hesabı ilə qazansa da, sonradan qələbə ləğv edildi.