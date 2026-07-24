“Arsenal” Alvarezi gözləyir: “Barselona” transferi alınmasa, argentinalıya "hücum" edəcək

Londonun “Arsenal” futbol klubu hücumçu Xulian Alvaresin transferi üçün xüsusi strategiya qurub.
İdman.Biz “The Times” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Topçular" argentinalı futbolçunun “Barselona” arzusu baş tutmayacağı təqdirdə onu heyətinə qatmaq üçün fürsət gözləyir.
İngiltərə təmsilçisi hesab edir ki, “Atletiko Madrid” Alvaresin Kataloniya klubuna keçidinə mane olmağa davam etsə, hücumçu alternativ variant kimi “Arsenal”a üstünlük verə bilər. Klub artıq həm futbolçu, həm də Madrid təmsilçisi üçün böyük təklif hazırlayıb.
Mikel Arteta argentinalını hücum xəttinin əsas hədəfi hesab edir. Lakin indiyədək “Arsenal”ın nümayəndələri Alvaresi “Barselona” arzusundan döndərə bilməyib. Futbolçunun əsas istəyi məhz Kataloniya klubunda çıxış etməkdir.
“Arsenal” mümkün transferdə Viktor Gyökereşində daxil olduğu təklif hazırlaya bilər. London klubu ötən yay 64 milyon avroya aldığı isveçli hücumçunun “Atletiko” üçün maraqlı ola biləcəyini düşünür. Bundan əlavə, “topçular”ın təklifinə bonuslarla birlikdə 100 milyon avroya qədər əlavə ödəniş də daxil edilə bilər.
Hazırda “Arsenal” rəsmi danışıqlara başlamaq üçün Alvaresin düşərgəsindən müsbət siqnal gözləyir. Argentinalı futbolçu isə hələlik yalnız “Barselona” variantına fokuslanıb.
“Barselona” daha əvvəl etdiyi təklifin dəyişməyəcəyini bildirib, “Atletiko” isə futbolçunu avqustun 10-da başlayacaq mövsümöncəsi hazırlığa dəvət edib. Alvaresin gələcəyi ilə bağlı əsas qərar yaxın həftələrdə veriləcək.