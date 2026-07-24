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Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyul 2026 17:40
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Futbol tarixinin ən möhtəşəm mundialları: bütün zamanların TOP-10 Dünya Kuboku

"The Athletic" nəşri futbol üzrə dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı 10 turnirindən ibarət reytinqini təqdim edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıda həm əfsanəvi finallar, həm də unudulmaz oyunları ilə yadda qalan mundiallar yer alıb.

Siyahının zirvəsində 1970-ci ildə Meksikada keçirilən mundial qərarlaşıb. Həmin turnirdə Pele öndərliyindəki Braziliya finalda İtaliyanı məğlub edərək üçüncü dəfə dünya çempionu olub.

Siyahını təqdim edirik:

1970, Meksika – Braziliya 4:1 İtaliya

1982, İspaniya – İtaliya 3:1 AFR

1986, Meksika – Argentina 3:2 AFR

1998, Fransa – Fransa 3:0 Braziliya

2006, Almaniya – İtaliya 1:1 Fransa (penaltilər – 5:3)

1958, İsveç - Braziliya 5:2 İsveç

2014, Braziliya – Almaniya 1:0 Argentina

1974, AFR – AFR 2:1 Niderland

2018, Rusiya – Fransa 4:2 Xorvatiya

2026, ABŞ, Kanada və Meksika – İspaniya 1:0 Argentina

İdman.Biz
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