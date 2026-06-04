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“Bavariya” “Herta”nın yarımmüdafiəçisinin transferini rədd edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 03:15
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“Bavariya” “Herta”nın yarımmüdafiəçisinin transferini rədd edib

“Bavariya” 16 yaşlı “Herta Berlin”in yarımmüdafiəçisi Kennet Ayhhorn ilə müqavilə imzalamaqdan imtina edib.

İdman.Biz-in Kicker-ə istinadən məlumatına görə, əsas səbəb həddindən artıq yüksək maliyyə şərtləri olub: oyunçu, ailəsi və nümayəndələri üçün müqavilə bonusu əhəmiyyətli bir məbləğə çata bilərdi və “Herta”ya son kompensasiyanı üstələyirdi.

İdman direktoru Maks Eberlin marağına və oyunçunun tərəfi ilə əlaqələrinə baxmayaraq, klub rəhbərliyi bir neçə ay əvvəl müqaviləyə şübhə ilə yanaşıb və son danışıqlar bu mövqeyi yalnız gücləndirib.

“Bavariya” öz oyunçularının inkişafına üstünlük verir. Klub yarımmüdafiəçi Noel Aseko-Nkilinin icarədən qayıtmasına və əzələ zədəsindən sağalan David Santosun irəliləməsinə ümid edir.

Lakin Ayhhorn ilə bağlı maraq qalmaqdadır, “Bayer Leverkuzen” və “RB Leypsiq” vəziyyəti izləyir. Transfermarkt oyunçunu 20 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
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