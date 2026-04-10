10 Aprel 2026
“Barselona” “Atletiko” ilə oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət edib

10 Aprel 2026 00:31
“Barselona” rəsmi saytında Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Atletiko Madrid”ə qarşı keçirilən oyunda hakim və VAR qərarları ilə bağlı UEFA-ya şikayət etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç 2:0 hesabı ilə Madrid klubunun xeyrinə qurtarıb.

“Bu gün klubun hüquq şöbəsi Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının Atletiko Madridə qarşı ilk oyununda baş verən hadisələrlə bağlı UEFA-ya rəsmi şikayət ərizəsi təqdim edib. Klub hesab edir ki, hakimlik mövcud qaydaları pozub və bu, oyunun gedişatına və nəticəsinə birbaşa təsir edib.

Şikayət konkret bir hadisə ilə bağlıdır. Oyunun 54-cü dəqiqəsində, oyun düzgün şəkildə yenidən başladıqdan sonra rəqib oyunçu cərimə meydançasında topa əl ilə toxunub, lakin müvafiq penalti təyin edilməyib. “Barselona” hesab edir ki, bu qərar, VAR-ın ciddi hərəkətsizliyi ilə yanaşı, ciddi səhvdir. Bu baxımdan, klub araşdırma aparılmasını, hakimlərin söhbətlərinə çıxışın təmin edilməsini və zərurət yarandıqda səhvlərin rəsmi şəkildə tanınmasını və müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edib.

Eyni şəkildə, “Barselona” hesab edir ki, son Çempionlar Liqası mövsümlərində hakimlərin qeyri-müəyyən qərarları komandaya ciddi ziyan vurub, açıq-aşkar bərabərsizlik yaradıb və onu digər klublarla bərabər şərtlərlə rəqabət aparmaq imkanından məhrum edib”, - “blauqrana”nın bəyanatında deyilir.

