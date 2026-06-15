Arda Güler bütün Avstraliya millisindən bahadır

Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi Arda Gülerin transfer dəyəri Avstraliya yığmasının bütün heyətinin ümumi qiymətindən yüksəkdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Real Madrid”in futbolçusu 90 milyon avro (177,06 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirilir. Avstraliya millisinin bütün heyətinin ümumi transfer dəyəri isə 77,45 milyon avrodur (152,37 milyon AZN).
Buna baxmayaraq, Türkiyə millisi DÇ-2026-nın D qrupunun birinci turunda Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub.
Beləliklə, təkcə Arda Gülərin transfer qiyməti rəqib yığmanın bütün futbolçularının ümumi dəyərindən 12,55 milyon avro çox olsa da, bu üstünlük meydandakı nəticəyə təsir etməyib.