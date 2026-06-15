Manuel Noyer 7:1 hesablı qələbəni Braziliya matçı ilə müqayisə etdi

Almaniya millisinin qapıçısı Manuel Noyer DÇ-2026-nın E qrupunun birinci turunda Kurasao üzərində qazanılan 7:1 hesablı qələbəni dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli qolkiper komandasının oyunundan və meydana sonradan daxil olan futbolçuların təsirindən razı qaldığını bildirib.
“Bu oyun bizi çox sevindirdi. Əvəzetmələr də komandaya əlavə güc verdi. Komandamızın nə qədər birlik içində olduğunu özünüz də görə bilərsiniz”, - deyə Noyer FIFA-nın rəsmi saytına açıqlamasında bildirib.
39 yaşlı qapıçı bu nəticəni Almaniyanın DÇ-2014-ün yarımfinalında Braziliyanı 7:1 hesabı ilə məğlub etdiyi tarixi qarşılaşma ilə müqayisə edib:
“Bəli, bu, dünya çempionatının yarımfinalında Braziliya üzərində qazanılan qələbə deyil, ilk turda Kurasao ilə oyun idi. Amma turnirə yaxşı başlamaq çox vacibdir. Buna nail olduğumuz üçün razıyıq”.
Noyer dünya çempionatlarındakı ilk oyununu da xatırlayıb:
“2010-cu ildə Avstraliyaya qarşı keçirdiyim ilk mundial matçını hələ də xatırlayıram. İndi də elə həyəcanlıyam ki, sanki ilk turnirimdir. Futbolu ya sevirsən, ya da yox. Məhz buna görə beşinci dünya çempionatı mənim üçün bu qədər vacibdir”.