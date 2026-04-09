“Yuventus” Spallettinin müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq

9 Aprel 2026 20:15
“Yuventus” hazırkı baş məşqçi Luçano Spalletti ilə müqaviləni 2028-ci ilə qədər uzadacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Canluka Di Marzio məlumat verib.

Məlumata əsasən, italiyalı məşqçinin maaşı ildə 6 milyon avro olacaq.

Spalletti 30 oktyabr 2025-ci ildə “Yuventus”a keçib. Onun rəhbərliyi altında Turin komandası 31 oyun keçirib, 17 qələbə, altı məğlubiyyət və səkkiz heç-heçə qeydə alıb. 67 yaşlı mütəxəssisin hazırkı müqaviləsi cari mövsümün sonuna qədərdir.

“Yuventus” hazırda 57 xala malikdir və Seriya A turnir cədvəlində beşinci yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” Olise üçün 165 milyon avro ödəməyə hazırdır
20:00
Dünya futbolu

“Real Madrid” Olise üçün 165 milyon avro ödəməyə hazırdır

Olise bu mövsüm bütün turnirlərdə 41 oyunda meydana çıxıb
Yamal, Kvaratsxeliya və Noyer Çempionlar Liqasında həftənin komandasında
19:46
Dünya futbolu

Yamal, Kvaratsxeliya və Noyer Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) özünün X sosial media səhifəsində bu həftənin Çempionlar Liqasının ən yaxşı oyunçularından ibarət simvolik komandasını təqdim etdi. İdman.Biz UEFA-ya istinadən simvolik komandanı təqdim edir: Qapıçı: Manuel Noyer (Bavariya).

Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
19:16
Dünya futbolu

Manuel Noyer Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib

“Real Madrid”ə qarşı matçda alman qapıçı doqquz seyv edib
Pau Kubarsidən üzr kimi etirafı
18:35
Futbol

Pau Kubarsidən üzr kimi etirafı

“Barselona”nın gənc müdafiəçisi məğlubiyyətə görə azarkeşlərdən üzr istəyib
Qaraçı azarkeşlər altıncı liqa oyununda dava salıblar - VİDEO
17:50
Futbol

Qaraçı azarkeşlər altıncı liqa oyununda dava salıblar - VİDEO

Slovakiya çempionatının altıncı liqasının oyunu qonaq komandanın tərəfdarlarının kütləvi davası ilə yekunlaşıb
Arbeloa azarkeş fitlərinə reaksiya verib
17:30
Futbol

Arbeloa azarkeş fitlərinə reaksiya verib

“Real Madrid”in baş məşqçisi ulduz futbolçularını müdafiə edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb