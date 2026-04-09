9 Aprel 2026
“Liverpul” son 14 ilin ən pis səfər seriyasını keçirib

9 Aprel 2026 04:07
“Liverpul” Çempionlar Liqasının dörddəbir finalının ilk oyununda PSJ-yə məğlub olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Parisdəki matç ev sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları 11-ci dəqiqədə Dezire Due, 65-ci dəqiqədə isə Xviça Kvaratsxeliya vurub.

Bu məğlubiyyət ingilis klubunun bütün yarışlarda ardıcıl dördüncü səfər məğlubiyyətidir və bu, onların 2012-ci ilin aprelindən bəri ən pis göstəricisidir. Arne Slotun komandası daha əvvəl “Qalatasaray” (0:1), “Brayton” (1:2) və “Mançester Siti” (0:4) komandalarına məğlub olmuşdu.

“Liverpul” və PSJ arasında cavab matçı 14 apreldə “Enfild”də keçiriləcək. Qələbə qazanan komanda “Bavariya” – “Real Madrid” cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Udineze”nin hücumçusu saxta sürücülük vəsiqəsi ilə yaxalanıb
05:13
Dünya futbolu

“Udineze”nin hücumçusu saxta sürücülük vəsiqəsi ilə yaxalanıb

Oyunçu saxta sənəddən istifadə etməkdə ittiham olunub
“Marsel”in baş məşqçisinin evi qarət edilib
01:51
Dünya futbolu

“Marsel”in baş məşqçisinin evi qarət edilib

Habib Beye 2026-cı ilin fevral ayında “Marsel”in rəhbərliyində Roberto De Dzerbini əvəz edib
“Liverpul”un qapıçısı “Yuventus”un hədəfindədir
01:33
Dünya futbolu

“Liverpul”un qapıçısı “Yuventus”un hədəfindədir

“Liverpul” 33 yaşlı futbolçunu 15-20 milyon avro dəyərində qiymətləndirir
PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Cud Bellingemin rekordunu yeniləyib
01:14
Dünya futbolu

PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Cud Bellingemin rekordunu yeniləyib

PSJ – “Liverpul” oyunu parislilərin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib
Çempionlar Liqası: PSJ-dən inamlı, “Atletiko”dan gözlənilməz qələbə
00:55
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: PSJ-dən inamlı, “Atletiko”dan gözlənilməz qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” gözlənilmədən öz meydançasında Madrid klubuna məğlub olub
“Barselona” ilə oyundan əvvəl “Atletiko”nun avtobusu daşa basılıb
00:14
Dünya futbolu

“Barselona” ilə oyundan əvvəl “Atletiko”nun avtobusu daşa basılıb

Oyun Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsində keçirilir

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir