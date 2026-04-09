PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Cud Bellingemin rekordunu yeniləyib

PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Uorren Zair-Emeri Çempionlar Liqasında yeni rekord müəyyənləşdirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, fransız futbolçu “Liverpul”a qarşı oyunda start heyətində meydana çıxıb və bu, onun yarışda 40-cı oyunu olub.
Zair-Emeri bununla da 20 yaş 31 günlüyündə 40-cı oyununu keçirərək bu mərhələyə çatan ən gənc oyunçu olub. Əvvəlki rekord isə 21 yaş 164 günlüyündə Çempionlar Liqasında 40-cı oyununu keçirən “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Cud Bellingemə məxsus idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, PSJ – “Liverpul” oyunu parislilərin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.