8 Aprel 2026
AZ

Flik “Atletiko” ilə matç barədə: “Bu oyun fərqlidir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Aprel 2026 18:28
137
Flik “Atletiko” ilə matç barədə: “Bu oyun fərqlidir”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin “Atletiko Madrid”lə ilk oyunu barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç bu gün saat 23.00-da başlayacaq.

“Atletiko” çətin rəqibdir. Onların əla mentaliteti, yüksək intensivliyi və fantastik oyunçuları var, ona görə də onlara qarşı matçlar həmişə çətin olur. Hər iki matç çox emosional olacaq və yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacağıq. Bizim öz stilimiz var və biz buna sadiq qalmalıyıq. Biz təzyiq göstərməli və yer tapmalıyıq. Əsas məsələ ilk dəqiqələrdən konsentrasiyanı qorumaqdır.

11 gündə “Atletiko” ilə üç oyun? Bu matç Çempionlar Liqası olduğu üçün fərqlənir və hamımız ən yaxşı şəkildə çıxış etmək istəyirik. Üslubumuza sadiq qalmaq və hər kəsin müdafiədə iştirak etməsi vacibdir - mövqelərimizi yaxşı saxlamalı və quruluşumuzu qorumalıyıq. Məncə, azarkeşlərimiz və oyunçularımız arasında fantastik bir əlaqə var. Onların dəstəyinə ehtiyacımız olacaq”, - Flik UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Manuel Noyer “Real”la oyunda maraqlı rekorda imza atıb
19:54
Dünya futbolu

Manuel Noyer “Real”la oyunda maraqlı rekorda imza atıb

“Bavariya” və “Real Madrid” arasında ikinci oyun aprelin 15-də keçiriləcək
Harri Keyn: “Gələn həftə çox çalışmalıyıq”
19:39
Dünya futbolu

Harri Keyn: “Gələn həftə çox çalışmalıyıq”

“Bavariya” və “Real Madrid” arasında cavab oyunu 15 apreldə “Münhen Arena”da keçiriləcək
Slot PSJ ilə qarşıdan gələn oyun barədə şərh verib
19:09
Dünya futbolu

Slot PSJ ilə qarşıdan gələn oyun barədə şərh verib

Dörddəbir finalın ikinci oyunu 14 apreldə “Enfild”də keçiriləcək
Simeone Yamalı zərərsizləşdirmək üçün plan hazırlayıb
18:53
Dünya futbolu

Simeone Yamalı zərərsizləşdirmək üçün plan hazırlayıb

Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Barselonadakı “Camp Nou” stadionunda başlayacaq
Premyerliqaya müjdə: İngiltərə Çempionlar Liqasına beş komanda göndərəcək
18:13
Futbol

Premyerliqaya müjdə: İngiltərə Çempionlar Liqasına beş komanda göndərəcək

“Arsenal”ın qələbəsi İngiltərənin UEFA reytinqindəki mövqeyini rəsmiləşdirib
Dünyanın ən yaxşı 20 məşqçisi açıqlanıb - SİYAHI
17:59
Futbol

Dünyanın ən yaxşı 20 məşqçisi açıqlanıb - SİYAHI

Luis Enrike siyahıya başçılıq edir, Qvardiola və Flik isə ilk üçlükdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib