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Tomas Frank bu yay işə qayıdıb-qayıtmayacağını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 06:05
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Tomas Frank bu yay işə qayıdıb-qayıtmayacağını açıqlayıb

“Tottenhem Hotspur”un keçmiş baş məşqçisi Tomas Frank yaxın gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, Tomas Frank bu ilin fevralında “Tottenhem”dən ayrılıb.

“Son bir neçə ay ərzində mənə müraciət edən hər kəsə bir anlıq təşəkkür etmək istərdim. Dəstəyinizə həqiqətən minnətdaram. “Tottenhem”dən ayrılmaq mənə keçdiyim yol barədə bir anlıq düşünmək imkanı verdi. Məşqçilik hər gün tam sədaqət tələb edir və bu kimi dövrlər vəziyyəti qiymətləndirmək, ondan dərs çıxarmaq və ona fərqli bir perspektivdən baxmaq üçün nadir bir fürsətdir.

Kənardan baxanda, “Tottenhem”in bir sıra problemləri olduğu və nəticələrimizin qənaətbəxş olmadığı görünə bilər. Lakin, daxildən baxanda bu klubun niyə bu qədər xüsusi olduğu aydın olur - hər gün yorulmadan çalışan istedadlı insanlar çalışır. “Tottenhem”in parlaq gələcəyinə şübhəm yoxdur.

Futbol hələ də həyatımda çox vacib bir yer tutur və bu vaxtdan maksimum dərəcədə istifadə etməyə qərar verdim. Önümüzdəki aylarda ailəm və dostlarımla vaxt keçirməklə yanaşı, həm idmanın daxilində, həm də xaricində digər liderlərdən öyrənməyə, müşahidə etməyə və onlardan öyrənməyə davam edəcəyəm.

Həmçinin Danimarka televiziyası və BBC üçün dünya çempionatını işıqlandırmağı, eləcə də “Tur de Frans” yarışına qatılmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Məşqçi skamyasından uzaqda keçirdiyim vaxt dünyagörüşümü genişləndirməyə və dəyərli təcrübə qazanmağa imkan verdi və mən bunu növbəti vəzifəmə tətbiq etməkdən həyəcan duyuram.

“Tottenhem”dən ayrıldıqdan sonra danışıqlar və iş təklifləri oldu, amma yeni bir vəzifəyə tələsməmək qərarına gəldim. Bu yay məşqçiliyə qayıtmaq üçün uyğun vaxt deyil.

Vaxt çatanda yenilənmiş enerji və sədaqətlə məşqçiliyə qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə Frank BBC-yə bildirib.

İdman.Biz
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