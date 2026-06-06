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“Latsio” azarkeşləri klubu boykot ediblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 07:13
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“Latsio” azarkeşləri klubu boykot ediblər

“Latsio”nun fəal azarkeşləri prezident Klaudio Lotitonun rəhbərlik etdiyi klubun hazırkı rəhbərliyini tənqid edən bir bəyanat yayımlayıblar.

İdman.Biz bildirir ki, onlar mövsüm üçün mövsüm biletləri almayacaqlarına və ya heç bir ev oyununa qatılmayacaqlarına söz veriblər.

“Biancoçelesti” azarkeşlərinin sözlərinə görə, bu addımın səbəbləri komandanın beynəlxalq turnirlərdə iştirak etməməsi, heyətin gücləndirilməsinə sərmayə qoyulmaması, işçilərin işdən çıxarılması və onların yerinə klub üçün yararsız insanlar təyin edilməsi olub. Lakin aktiv azarkeşlər “Latsio”nun gələcək məşqçisi Cennaro Qattuzonun təyinatını nikbinliklə qarşılayıblar və şikayətlərinin oyunçulara və məşqçi heyətinə şamil edilmədiyini vurğuladılar.

“Latsio” ötən mövsüm Seriya A-da doqquzuncu yeri tutub.

İdman.Biz
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