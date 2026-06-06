“Napoli” “Sportinq”dən Alisson Santosu transfer edib

“Napoli” rəsmi saytında əvvəllər icarə əsasında İtaliya klubunda oynamış Alisson Santosu “Sportinq Lissabon”dan aldığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Santos fevral ayında “Napoli” heyətinə qoşulub və klubda 15 oyunda dörd qol vurub.
Transfermarkt-ın məlumatına görə, braziliyalı futbolçunun hazırkı bazar dəyəri 28 milyon avrodur. Cinah oyunçusu Braziliyanın “Vitoria” klubunun yetirməsidir. Santos 2025-ci ilin yayından “Sportinq”də çıxış edir. Onun karyerasında “Leiria” və digər klublar da var.
Ötən mövsüm “Napoli” 76 xalla Seriya A-da ikinci, “İnter” isə 87 xalla birinci yeri tutub.