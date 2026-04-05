“İnter”də “Barselona”nın Bastoniyə marağı ilə bağlı şayiələrə münasibət bildiriblər

“İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivu “Barselona”nın müdafiəçi Alessandro Bastoni ilə maraqlanması ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.
“Alessandro və digər oyunçulara özünəinam və sülh aşılamalıyam. Onun gələcəyini və nəyə can atdığını idarə edə bilmərəm. Bilirəm ki, o, “İnter”də oynamaqdan və bu komandanın bir hissəsi olmaqdan zövq alır.
Bastoni həmişə 100% verir və bu, mənə xoş gəlir. Hər birimiz öz qərarlarımıza görə məsuliyyət daşıyırıq. Alessandro bizimlə olduğu müddətcə, qalan iki ay və ya iki ildə tam gücü ilə çalışacaq. Onun seçimini idarə edə bilmərəm. Hər ikimiz komandada qalsaq, məmnun olardım.
Futbol dünyası qeyri-müəyyənliklə doludur. Seçim Bastoninindir, amma o, artıq düzgün seçim etməyi bildiyini sübut edib. Nə qərar verirsə versin, dünya futbolunun heyətində yüksək səviyyəli oyunçu olacaq", - deyə İdman.Biz Kivunun sözlərini sitat gətirir.