A Seriyası: “Latsio” və “Parma” sülhlə ayrılıblar - YENİLƏNİB

İtaliya A Seriyasının 31-ci turunun “Latsio” – “Parma” oyunu başa çatıb. Komandalar Romadakı “Stadio Olimpico” stadionunda oynayıblar. Oyun 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Enriko Del Prato matçın ilk qolunu 15-ci dəqiqədə vurub. İkinci hissənin 77-ci dəqiqəsində ev sahibi komandanın hücumçusu Teyianni Noslin hesabı bərabərləşdirib.
“Latsio” hazırda 44 xala malikdir. 31 turdan sonra Roma komandası Seriya A turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir. 35 xalla “Parma” 12-ci yerdədir.
“Fiorentina” İtaliya A Seriyasının 31-ci turunda səfərdə “Verona”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Yeganə qolu 82-ci dəqiqədə Nikolo Facoli vurub. Dörd dəqiqə sonra qonaq hücumçu Albert Qudmundsson və ev sahibi yarımmüdafiəçi Tomaş Suslov meydandan qovulduqdan sonra hər iki komanda on nəfərlə qalıb.
“Fiorentina” (32 xal) A Seriyasında 15-ci yerə yüksəlib. “Verona” ardıcıl üçüncü məğlubiyyətini alıb və 18 xalla turnir cədvəlində sonuncu yerdədir.
Turun digər oyununda “Sassuolo” doğma meydançada “Kalyari”ni məğlub edib – 2:1.