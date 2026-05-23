Rud Qullit: “Məşqçilər Qvardiolanın fəlsəfəsini təkrarlayırlar”

Keçmiş niderlandlı ulduz futbolçu Rud Qullit bildirib ki, Mikel Arteta Pep Qvardiolanın bütün ideyalarını mənimsəyib.
“Pepin haqqını vermək lazımdır. O, tamamilə yeni komanda yaratdı, komandanın enişləri və yüksəlişləri oldu, amma yenə də titul uğrunda mübarizə apardı. O, hələ də zirvəyə yaxındır. Ən maraqlısı isə budur ki, Pepin ideyalarını oğurlayanların hamısı indi uğur qazanır. Mikel Arteta ondan sözün əsl mənasında hər şeyi götürüb” – deyə o bildirib.
Rud Qullit vurğulayıb ki, topu öz qapısından başlayaraq oynamaq fəlsəfəsini futbola gətirən məhz Pep Qvardioladır:
“Sonra insanlar bunu həmin səviyyədə oynaya bilməyən futbolçularla təkrarlamağa çalışırlar. Pep sırf bu üslubda oynamaq üçün nə qədər müdafiəçi transfer edib? Çox. Əgər səndə belə futbolçular yoxdursa, bunu etməməlisən.Hər dəfə klubların bunun onların fəlsəfəsi olduğunu dediyini eşidəndə düşünürəm ki, bu Pepin fəlsəfəsidir”.