Ayxan Abbasov yeni təkliflərə “yox” deyib: “Qərar vermək asan deyil” - MÜSAHİBƏ

Bu sözləri Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov futbolinfo.az saytına müsahibəsində deyib.
– “Şamaxı” “Qəbələ” ilə son turun oyununa əsas heyətin əksər üzvləri olmadan çıxdı. İkinci heyətlə məğlub olduğunuz (1:3) matçı necə dəyərləndirirsiniz?
– Ağır mövsüm keçirdiyimiz üçün bəzi futbolçular düşərgəmizi daha tez tərk etdilər. Onlar ailələrinin yanına qayıtmaq istəyirdilər və biz də buna şərait yaratdıq. Daha az şans qazanan futbolçuları meydanda görmək istədik. Gənc oyunçularımız da heyətdə yer aldı. Qapıçımız Səlim Həşimov Premyer Liqada debüt etdi, buna sevindim. O, kifayət qədər yaxşı çıxış etdi. Bilirsiniz ki, həm “Qəbələ”, həm də bizim üçün bu görüş artıq ciddi əhəmiyyət daşımırdı. Buna baxmayaraq, meydanda maraqlı mübarizə getdi. Hava yağışlı, futbolçular isə yorğun olsalar da, mövsümün son oyununda maksimum güclərini ortaya qoydular. Xal qazanmaq istəyirdik, amma alınmadı. Bununla belə, ağır mövsümü belə mübarizəli oyunla başa vurmaq məni sevindirdi.
– Ümumilikdə “Şamaxı”dakı iki illik fəaliyyətinizi necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, gedişiniz komandanın növbəti mövsümdəki işini çətinləşdirməyəcək?
– Əsas məqsədimiz Premyer Liqada möhkəmlənmək və ildən-ilə daha da inkişaf etmək idi. Məncə, buna nail olduq. “Şamaxı”dakı ilk mövsümüm daha çətin keçdi. Çünki hər şey qısa müddətdə baş verdi və komanda Birinci Liqadan yeni qayıtmışdı. Bildiyiniz kimi, aşağı liqadan gələn komanda üçün ilk mövsümdə transfer etmək asan olmur, futbolçular tərəddüd edirlər. Buna baxmayaraq, qısa zamanda döyüşkən kollektiv formalaşdırdıq və Premyer Liqadakı yerimizi qoruduq.
Bu mövsüm daha güclü olmaq istəyirdik. Futbolçuların artıq təcrübəsi var idi və yeni gələnlər də komandaya tez uyğunlaşdılar. Bu gün “Şamaxı”nın legionerlərini bir çox iddialı klub heyətində görmək istəyir. Ötən mövsüm Brahim Konate və Leroy Mikels “Zirə”yə transfer olunmuşdu. Bu mövsüm də digər legionerlərimizə təkliflər var. Yerli futbolçulardan Rüfət Abbasov yenə sabit çıxışı ilə seçildi, Oruc Məmmədovun oyununu da qeyd etmək olar. Abdulla Rzayevin qış fasiləsindən sonra komandaya qoşulub uğurlu çıxış etməsi məni sevindirdi.
Ölkə kubokunda şansımız var idi, amma rəqibimiz “Qarabağ” idi. Evdə qalib gəlsək də, səfərdə məğlub olduq. Bəlkə də başqa rəqib olsaydı, daha irəli gedə bilərdik. Premyer Liqada da elə məqamlar oldu ki, onlardan istifadə etsəydik, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərdik. Lakin təcrübə və ustalıq baxımından müəyyən problemlər yaşadıq. Heyətin geniş olmaması və bir çox futbolçunun gənc olması öz təsirini göstərirdi. Ümumilikdə isə razıyam. Klub ildən-ilə daha peşəkar səviyyəyə yüksəlməyə çalışırdı. Məhdud büdcə ilə maksimum güclü komanda qurmağa çalışdıq. Sevindirici haldır ki, “Şamaxı” hər iki mövsümdə aşağı liqa təhlükəsi ilə üzləşmədi. Bu da ciddi nəticədir.
– Bundan sonra yalnız milli komandada çalışacaqsınız, yoxsa paralel olaraq hansısa klubda da fəaliyyət göstərə bilərsiniz?
– Xeyr, yalnız milli komandada işləyəcəyəm. Təkliflər var, amma uzun illər Premyer Liqada çalışmış biri üçün belə qərar vermək asan deyil. Buna baxmayaraq, milli komandada işləmək böyük şərəfdir. Bütün diqqətimizi yığmaya yönəltmək istəyirik. Qarşıda bizi çətin oyunlar gözləyir. Bu səbəbdən digər təkliflərdən imtina etmişik.