22 May 2026
AZ

Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda pley-offun son iştirakçısı bəlli olur

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
22 May 2026 11:03
109
Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda pley-offun son iştirakçısı bəlli olur

Bu gün Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda pley-offun ikinci iştirakçısı müəyyənləşəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, I Liqanın son - XXVII turunda “Mingəçevir” öz meydanında “Səbail”lə qarşılaşacaq.

Görüş Yaşar Məmmədzadə adına Mingəçevir şəhər stadionunun ehtiyat meydançasında keçiriləcək və saat 17:00-da başlayacaq. Matçı FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

Hazırda turnir cədvəlində “Səbail” 50 xalla ikinci, “Mingəçevir” isə 48 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, I Liqanı ikinci sırada başa vuran komanda Misli Premyer Liqasının 11-ci pilləsində qərarlaşan “Qəbələ” ilə pley-off görüşündə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qarabağ”a qarşı
09:37
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qarabağ”a qarşı

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Sabah”ı qəbul edəcək

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub
Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı
21 May 18:19
Futbol

Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı

Rauf Əliyev Mikelsin universallığını xüsusi vurğulayıb
Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb
21 May 17:32
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb

Premyer Liqada yay və qış transfer dövrləri bəlli oldu
FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO
21 May 16:22
Azərbaycan futbolu

FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO

Canni İnfantino AFFA prezidenti Rövşən Nəcəfə məktub ünvanlayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub