21 May 2026
AZ

Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı

Futbol
Xəbərlər
21 May 2026 18:19
159
Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı

2016/2017-ci il mövsümündə Bakının “İnter” klubunun heyətində futbol üzrə Azərbaycan çempionatının bombardiri olmuş Rauf Əliyev hazırda “Sabah”ın heyətində 19 qolla çempionatımızın ən sərrast futbolçusu Coy-Lens Mikelsin üstün tərəflərini sadalayıb.

İdman.Biz-ə açıqlama verən Rauf Əliyev Mikelsin stabil hücumçu olmasını xüsusi vurğulayıb.

“Mikels daim formadadır və stabil olaraq komandaya xeyir verir. Təbii ki, hücumçudan tələb olunan qol vurmaqdır və “Sabah”ın forvardı üzərinə düşəni icra edir” - deyə Rauf Əliyev qeyd edib.

Millimizin sabiq forvardı Mikelsin hər iki ayağı ilə yaxşı oynaya bilməsini də yüksək qiymətləndirib:

“Mikels istər sol, istər sağ ayağı, eyni zamanda hava toplarında başla çox yaxşı oynayır. Demək olar ki, bir hücumçuya lazım olan bütün keyfiyyətlər Mikelsdə cəmləşir”.

Rauf Əliyev başqa klubların Mikels kimi hücumçuya daim maraq göstərməsini də təbii qiymətləndirib:

“Düşünürəm ki, Mikels “Sabah”da karyerasını davam etdirəcək. Hətta xatırlayıram ki, bir dəfə “Sabah”ı tərk etsə də, qısa müddət sonra geri döndü. Hesab edirəm ki, “Mikels” hazırkı klubunda çıxışını davam etdirəcək”.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Şamaxı” oyununda hesab dəyişdi - CANLI
19:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Şamaxı” oyununda hesab dəyişdi - CANLI

Sonuncu turun oyunları başlayıb
Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib
18:47
Azərbaycan çempionatı

Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib - VİDEO

Həsənov ümumilikdə 3 oyundakı mübahisəli epizodu dəyərləndirib
“Məktəbli Kuboku”nun final oyunları keçiriləcək
18:33
Futbol

“Məktəbli Kuboku”nun final oyunları keçiriləcək

Qarşılaşmaların ardından mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək
Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb
Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb
17:32
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb

Premyer Liqada yay və qış transfer dövrləri bəlli oldu
FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO
16:22
Azərbaycan futbolu

FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO

Canni İnfantino AFFA prezidenti Rövşən Nəcəfə məktub ünvanlayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir