21 May 2026
AZ

“Məktəbli Kuboku”nun final oyunları keçiriləcək

Futbol
Xəbərlər
21 May 2026 18:33
76
“Məktəbli Kuboku”nun final oyunları keçiriləcək

Mayın 22-də AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunan “Məktəbli Kuboku” turnirinin final oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında 5-ci sinif qızlar, 5-ci və 7-ci sinif oğlanlar arasında yarışların həlledici matçları baş tutacaq. Qarşılaşmaların ardından mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək.

5-ci sinif qızlar, final
14:00. Naftalan şəhərinin İmadəddin Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbi - Nəsimi rayonunun Samir Hacıyev adına 5 saylı tam orta məktəbi

5-ci sinif oğlanlar, final
15:00. Şəmkir şəhərinin Məhəmməd Füzuli adına Təbiət və Humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyi - Suraxanı rayonunun S.Sani Axundov adına 172 saylı məktəbi

7-ci sinif oğlanlar, final
16:00. Zaqatala rayonunun Sumaylı kənd tam orta məktəbi - Saatlı rayonunun Nəsimikənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Şamaxı” oyununda hesab dəyişdi - CANLI
19:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Şamaxı” oyununda hesab dəyişdi - CANLI

Sonuncu turun oyunları başlayıb
Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib
18:47
Azərbaycan çempionatı

Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib - VİDEO

Həsənov ümumilikdə 3 oyundakı mübahisəli epizodu dəyərləndirib
Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı
18:19
Futbol

Azərbaycan çempionatının sabiq bombardiri İDMAN.BİZ-ə Mikelsin üstünlüklərini sadaladı

Rauf Əliyev Mikelsin universallığını xüsusi vurğulayıb
Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı
17:54
DÇ-2026

Neymar zədələndi: Joao Pedro üçün yeni şans yarandı

“Santos”un braziliyalı ulduzu baldırından zədə alıb
Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb
17:32
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer tarixi açıqlanıb

Premyer Liqada yay və qış transfer dövrləri bəlli oldu
FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO
16:22
Azərbaycan futbolu

FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO

Canni İnfantino AFFA prezidenti Rövşən Nəcəfə məktub ünvanlayıb

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir