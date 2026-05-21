21 May 2026
AZ

FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
21 May 2026 16:22
186
FIFA prezidenti “Sabah” klubunu çempionluq münasibətilə təbrik edib - FOTO

FIFA prezidenti Canni İnfantino Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) prezidenti Rövşən Nəcəfə ünvanladığı məktubla "Sabah" klubunu Azərbaycan Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün qalibi olması münasibətilə təbrik edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

Məktubun məzmununu diqqətinizə çatdırırıq:

"Hörmətli prezident, Bu məktub vasitəsilə Azərbaycanın yeni çempionu "Sabah" FK-nı təbrik etməkdən məmnunam! Onların mövsümboyu davamlı səyləri və nəticələri öz bəhrəsini verib, bu mühüm titul qazanılıb. Bu böyük nailiyyətə görə komandanı və klubun hər bir üzvünü təbrik edirəm.

Hörmətli prezident, ölkənizdə futbolun inkişafı üçün göstərdiyiniz davamlı dəstəyə, əməyə və fədakarlığa görə sizə və assosiasiyanıza təşəkkür etməklə yanaşı, sizi tezliklə yenidən görməyi səbirsizliklə gözləyirəm".

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer dönəmlərinin tarixi açıqlanıb
17:32
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti mövsümün transfer dönəmlərinin tarixi açıqlanıb

Premyer Liqada yay və qış transfer dövrləri bəlli oldu
Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər
14:39
Futbol

Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər

Davi Qabriel həm cinah müdafiəçisi, həm də vinger kimi oynaya bilir
Bakıda gənc futbolçular üçün seçim turniri keçiriləcək
14:27
Futbol

Bakıda gənc futbolçular üçün seçim turniri keçiriləcək

2013-2014-cü il təvəllüdlü oyunçular arasında təşkil olunacaq yarışa qeydiyyat başlayıb
Azərbaycan minifutbol millisində zədə problemi aradan qalxdı
13:24
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan minifutbol millisində zədə problemi aradan qalxdı

Elvin Əlizadə Avropa çempionatından əvvəl zədəsini sağaldıb
UEFA B kursunun ikinci mərhələsi keçirildi - FOTO
12:08
Futbol

UEFA B kursunun ikinci mərhələsi keçirildi - FOTO

Qapıçılar üzrə məşqçilər üçün təşkil olunan məşğələlər üç gün davam edib
Misli Premyer Liqasında 33-cü turun hakim təyinatları açıqlandı
11:44
Futbol

Misli Premyer Liqasında 33-cü turun hakim təyinatları açıqlandı

Azərbaycan çempionatının növbəti turunda keçiriləcək oyunları idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir