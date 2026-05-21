Misli Premyer Liqasında 33-cü turun hakim təyinatları açıqlandı

Misli Premyer Liqasının 33-cü turunda keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmaları idarə edəcək hakimlər, hakim-inspektorlar və AFFA nümayəndələri müəyyənləşib.
21 may
18:30. “Qəbələ” - “Şamaxı”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Niyaz Əhmədov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Vüsal Məmmədov
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
Qəbələ şəhər stadionu
22 may
17:00. “Turan Tovuz” - “Sabah”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Rəhman İmami, Orxan İbişov, Emin Əliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
“Bank Respublika Arena”
19:30. “Sumqayıt” - “Qarabağ”
Hakimlər: Elvin Bayramov, Pərvin Talıbov, Mirnihat Seyidov, Nicat İsmayıllı
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Eyyub İbrahimov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
23 may
15:00. “Kəpəz” - “Neftçi”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Əli Əliyev
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
19:00. “Araz-Naxçıvan” - “Zirə”
Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, İslam Məmmədov
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Asiman Əzizli
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
“SOCAR Polymer Arena”
24 may
16:00. “İmişli” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Tərlan Talıbzadə, Kamran Əliyev
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev
Quba OİK