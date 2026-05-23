23 May 2026
AZ

Joau Feliks Səudiyyə Ərəbistanında mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib

Futbol
Xəbərlər
23 May 2026 15:36
147
Joau Feliks Səudiyyə Ərəbistanında mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib

“Ən-Nəsr”və Portuqaliya millisinin hücumçusu Joau Feliks 2025/26 mövsümündə Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı çempionatın rəsmi mətbuat xidməti açıqlayıb.

Cari mövsümdə Feliks Pro Liqada 33 oyuna çıxaraq 20 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

Onun komanda yoldaşı Kriştianu Ronaldu isə mövsümü 30 matçda 28 qol və iki assistlə başa vurub.

Mövsümün yekunlarına əsasən “Ən-Nəsr” 86 xalla Səudiyyə Ərəbistanı çempionu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lamin Yamal mövsümün ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib
16:36
Futbol

Lamin Yamal mövsümün ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib

Jurnalistlər “Barselona”nın vingerini ən güclü sayır
“Kəpəz” - “Neftçi” oyununda hesab açıldı - CANLI
16:19
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” - “Neftçi” oyununda hesab açıldı - CANLI

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq
Emin Mahmudov: “Hər dəfə “Qarabağ”a uduzanda əsəbləşirdik” - MÜSAHİBƏ + FOTO
15:56
Azərbaycan futbolu

Emin Mahmudov: “Hər dəfə “Qarabağ”a uduzanda əsəbləşirdik” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Yarımmüdafiəçi başa çatmaqda olan mövsümdə komandasının çıxışını dəyərləndirib
Arteta: “Gözlərimi yumub kuboku qaldırırdım”
15:16
Futbol

Arteta: “Gözlərimi yumub kuboku qaldırırdım”

“Arsenal” 22 ildən sonra İngiltərə çempionu olub
İPL: “Aston Villa” Çempionlar Liqasına altıncı vəsiqənin taleyini həll edəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:56
Futbol

İPL: “Aston Villa” Çempionlar Liqasına altıncı vəsiqənin taleyini həll edəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Son tur Avropaya vəsiqələri və Premyer Liqadan düşəcək komandanı müəyyənləşdirəcək
Azərbaycan milli komandası toplanışı üçün heyəti – ADLAR
14:09
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan milli komandası toplanışı üçün heyəti – ADLAR

Yığmamız iyunda iki yoxlama görüşü keçirəcək

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək