Azərbaycan milli komandası toplanışı üçün heyəti – ADLAR

Azərbaycan milli komandası mayın 28-dən 30-dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-dək isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, milli Avstriya toplanışı çərçivəsində iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığmasına qarşı iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” stadionunda keçiriləcək hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması planlaşdırılır.
Milliyə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|S.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Rza Cəfərov
|Qəbələ
|2
|Şahrudin Məhəmmədəliyev
|Qarabağ
|3
|Emil Balayev
|Neftçi
|4
|Bədavi Hüseynov
|Qarabağ
|5
|Cəlal Hüseynov
|Arda (Bolqarıstan)
|6
|Anton Krivotsyuk
|Daejon Hana (Cənubi Koreya)
|7
|Rahil Məmmədov
|Araz-Naxçıvan
|8
|Elvin Bədəlov
|Neftçi
|9
|Rəhman Daşdəmirov
|Sabah
|10
|Qismət Alıyev
|Zirə
|11
|Elvin Cəfərquliyev
|Qarabağ
|12
|Rüfət Abbasov
|Şamaxı
|13
|Tellur Mütəllimov
|Sabah
|14
|Toral Bayramov
|Qarabağ
|15
|Emin Mahmudov
|Neftçi
|16
|Səbuhi Abdullazadə
|Sumqayıt
|17
|Rəhim Sadıxov
|Turan Tovuz
|18
|Mustafa Əhmədzadə
|Araz-Naxçıvan
|19
|Emil Səfərov
|Neftçi
|20
|Abdulla Xaybullayev
|Sabah
|21
|Aleksey İsayev
|Sabah
|22
|Rüstəm Əhmədzadə
|Sumqayıt
|23
|Ayxan Hüseynov
|Turan Tovuz
|24
|Vüsal İsgəndərli
|Partizani (Albaniya)
|25
|Xəyal Əliyev
|Sabah
|26
|Nəriman Axundzadə
|Kolambus Kryu (ABŞ)
|27
|Mahir Emreli
|Kayzerslautern (Almaniya)
|28
|Renat Dadaşov
|Motor (Polşa)