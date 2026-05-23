23 May 2026 14:09
Azərbaycan milli komandası toplanışı üçün heyəti – ADLAR

Azərbaycan milli komandası mayın 28-dən 30-dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-dək isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, milli Avstriya toplanışı çərçivəsində iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığmasına qarşı iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” stadionunda keçiriləcək hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması planlaşdırılır.

Milliyə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

S. Ad / Soyad Klub
1 Rza Cəfərov Qəbələ
2 Şahrudin Məhəmmədəliyev Qarabağ
3 Emil Balayev Neftçi
4 Bədavi Hüseynov Qarabağ
5 Cəlal Hüseynov Arda (Bolqarıstan)
6 Anton Krivotsyuk Daejon Hana (Cənubi Koreya)
7 Rahil Məmmədov Araz-Naxçıvan
8 Elvin Bədəlov Neftçi
9 Rəhman Daşdəmirov Sabah
10 Qismət Alıyev Zirə
11 Elvin Cəfərquliyev Qarabağ
12 Rüfət Abbasov Şamaxı
13 Tellur Mütəllimov Sabah
14 Toral Bayramov Qarabağ
15 Emin Mahmudov Neftçi
16 Səbuhi Abdullazadə Sumqayıt
17 Rəhim Sadıxov Turan Tovuz
18 Mustafa Əhmədzadə Araz-Naxçıvan
19 Emil Səfərov Neftçi
20 Abdulla Xaybullayev Sabah
21 Aleksey İsayev Sabah
22 Rüstəm Əhmədzadə Sumqayıt
23 Ayxan Hüseynov Turan Tovuz
24 Vüsal İsgəndərli Partizani (Albaniya)
25 Xəyal Əliyev Sabah
26 Nəriman Axundzadə Kolambus Kryu (ABŞ)
27 Mahir Emreli Kayzerslautern (Almaniya)
28 Renat Dadaşov Motor (Polşa)
