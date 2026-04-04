“Real Madrid” La Liqada son altı oyunda üçüncü məğlubiyyətini alıb

“Real Madrid” İspaniya La Liqasının 30-cu turunda “Malyorka”ya 2:1 hesabı ilə məğlub olub.
Bu məğlubiyyət “Los Blancos” üçün İspaniya liqasında son altı oyunda üçüncü məğlubiyyət olub.
Madrid klubu bundan əvvəl 25-ci turda “Osasuna”ya (1:2) və 26-cı turda “Xetafe”yə (0:1) məğlub olmuşdu.
La Liqanın 30 oyunundan sonra “Real Madrid” 69 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Malyorka” düşmə zonasından çıxıb və 31 xalla 15-ci yerdədir.
Növbəti turda Alvaro Arbeloanın komandası aprelin 10-da evdə “Jirona” ilə, “Malyorka” isə aprelin 12-də "Rayo Valyekano" ilə qarşılaşacaq.