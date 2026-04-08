8 Aprel 2026 09:12
UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, iki oyun baş tutacaq.

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası
1/4 final, ilk oyunlar
8 aprel
23:00. PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə)
23:00. “Barselona” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya)

​Qeyd edək ki, 1/4 finalın cavab qarşılaşmaları aprelin 14-15-də keçiriləcək. Daha əvvəl “Bavariya” (Almaniya) Madriddə “Real”a 2:1, “Arsenal” (İngiltərə) isə Lissabonda “Sportinq”ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

