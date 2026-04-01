İtaliya ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına gedə bilmir

1 Aprel 2026 01:57
İtaliya ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatına gedə bilmir

İtaliya futbol millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatının final mərhələsini buraxacaq.

İdman.Biz bildirir ki, İtaliyanın futbol tarixində bu ilk belə göstəricidir.

2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə uğrunda pley-off finalında Cennaro Qattuzonun yetirmələri Bosniya və Herseqovinaya 1:1, 1:4 (pen.) hesabı ilə məğlub olublar.

İtaliya daha əvvəl 2022 və 2018-ci il dünya çempionatlarına vəsiqə qazana bilməyib. İtaliyanın ən son iştirak etdiyi dünya çempionatı 2014-cü ildə Braziliya mundialı olub. O vaxt komanda D qrupunda üçüncü yeri tutub və 1/8 finala yüksələ bilməyib.

