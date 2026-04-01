“Yuventus” Manuel Uqarte ilə maraqlanır

“Yuventus” “Mançester Yunayted” və Uruqvay millisinin müdafiəçisi Manuel Uqarte ilə maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “Yuventus”un idman direktoru Marko Ottolini Uqarteni izləmək üçün Uruqvay millisinin Əlcəzairə qarşı yoldaşlıq oyununda (31 mart) iştirak edəcək.
Yarımmüdafiəçi 2024-cü ilin yayından bəri mankunianlılarda oynayır. Bu mövsüm Uqarte bütün yarışlarda 23 oyunda meydana çıxıb və qol vurmayıb. Onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.