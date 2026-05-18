“Atletiko Madrid” Antuan Qrizmann üçün vida mərasimi keçirib - FOTO

“Riyad Air Metropolitano” stadionunda “Atletiko Madrid”in MLS-ə gedən 35 yaşlı fransız hücumçu Antuan Qrizmann üçün vida mərasimi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, mərasimdə Dieqo Qodin və Fernando Torres də daxil olmaqla bir çox klub əfsanəsi iştirak edib.
Qapıçı Yan Oblak, kapitan Koke və müdafiəçi Xose Mariya Ximenes Antuana üzərində fransız futbolçunun fotoşəkilləri çap olunmuş və “Atletiko” oyunçularının imzası olan xatirə formasının nömrəsini hədiyyə ediblər.
Daha sonra hazırkı Madrid komandası xatirə şəkli çəkdirib.
Sonda Antuan 2014-cü ildə “Visente Kalderon”da təqdimat zamanı çəkdirdiyi şəkli təkrarlayıb.
Antuan “Atletiko Madrid”də 212 qol vuraraq İspaniya Superkubokunu (2014), Avropa Liqasını (2018) və UEFA Superkubokunu (2018) qazanıb.
MLS-də fransız futbolçu bu yay azad agent kimi transfer etdiyi “Orlando Siti”də oynayacaq.