Kazemiro: “Mançester həmişə mənim evim olacaq”

“Mançester Yunayted” və Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Kazemiro sosial mediada yayda İngiltərə klubundan ayrılması ilə bağlı paylaşım edib.
İdman.Biz bildirir ki, 34 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən bəri “Mançester Yunayted”də oynayır.
“Həyatımızda bir çox yerdən keçirik, amma bəziləri bizim bir hissəmizə çevrilir. Mançester həmişə mənim evim olacaq.
Bu şəhərə, kluba və hər bir azarkeşə səmimi qəlbdən təşəkkür etmək istəyirəm. Bu dörd il unudulmaz və ailəmin və mənim əbədi olaraq əziz tutacağımız anlar ilə dolu oldu. Burada hiss etdiyimiz xoşbəxtliyi və istiliyi təsvir etmək üçün söz yoxdur.
Dəstəyiniz, hər xatirəniz və ilk gündən özümüzü evdəki kimi hiss etməyimizə səbəb olduğunuz üçün təşəkkür edirik.
Əbədi olaraq “qırmızı şeytan”, - Kazemiro paylaşımında yazıb.
Bu müddət ərzində o, komandanın heyətində bütün yarışlarda 160 oyuna çıxıb, 26 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun komanda ilə hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ildə başa çatır.