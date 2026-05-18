18 May 2026
AZ

PSJ Dembelenin vəziyyəti ilə bağlı tibbi hesabat dərc edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 May 2026 19:50
110
PSJ Dembelenin vəziyyəti ilə bağlı tibbi hesabat dərc edib

Fransanın “Pari Sen-Jermen” klubu hücumçu Usman Dembelenin vəziyyəti ilə bağlı tibbi arayış açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hücumçu dünən, mayın 17-də keçirilən və PSJ-nin 2:1 hesablı məğlubiyyəti ilə nəticələnən Fransa çempionatının 34-cü turunda “Paris”ə qarşı oyunun 27-ci dəqiqəsində əvəzlənib.

Klub rəsmi saytında verdiyi açıqlamada bildirib ki, “Usman Dembele dünən axşam “Paris”lə oyunda sağ baldırındakı əzələ narahatlığı səbəbindən ehtiyat tədbiri olaraq əvəzlənib. O, yaxın günlərdə müalicə alacaq”.

“Qızıl top” mükafatının sahibi ilk hissənin ortalarında hücumçu Qonsalo Ramuşla əvəzlənib.

30 mayda PSJ UEFA Çempionlar Liqasının finalında “Arsenal”la qarşılaşacaq. Dembele bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb, 19 qol vurub və 11 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib
18:45
Futbol

“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib

Rəhbərlik Sergen Yalçının nəticələrindən narazı qalıb
Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı
18:30
Futbol

Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

Almaniyalı mütəxəssis 2028-ci ilin yayına qədər “Barselona”da
Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir
18:13
Futbol

Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir

Hansi Flik braziliyalı futbolçunu komandanın əsas planlarında gördüyünü açıqlayıb
Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi
17:59
Futbol

Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisinin zədəsi ciddi narahatlıq yaradıb
40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da
17:42
Futbol

40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da

Modriç dünya çempionatında çıxış edəcək
Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO
16:54
Futbol

Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO

Florentino Peresin fransalı ulduz üçün 250 milyon avro qiymət müəyyənləşdirdiyi bildirilir

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq