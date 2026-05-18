18 May 2026
AZ

Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 18:30
102
Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

“Barselona” futbol klubu baş məşqçi Hans-Diter Flikin müqaviləsini uzadıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Almaniyalı mütəxəssisin yeni müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

Müqavilə bu gün "Barselona"nın qərargahında klubun idman direktoru Rafael Yuste, futbol direktoru Deku və idman komissiyasının digər üzvlərinin iştirakı ilə imzalanıb.

İmzalanma mərasimində prezident Xuan Laporta da iştirak edib.

Qeyd edək ki, H. Flik 2024-cü ilin yayından bəri “Barselona”ya rəhbərlik edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zəngəzur” klubu İkinci Liqaya vəsiqə qazanıb
18:55
Azərbaycan çempionatı

“Zəngəzur” klubu İkinci Liqaya vəsiqə qazanıb

Region Liqasında bürünc medallara “Biləsuvar” sahib çıxıb
“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib
18:45
Futbol

“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib

Rəhbərlik Sergen Yalçının nəticələrindən narazı qalıb
Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir
18:13
Futbol

Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir

Hansi Flik braziliyalı futbolçunu komandanın əsas planlarında gördüyünü açıqlayıb
Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi
17:59
Futbol

Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisinin zədəsi ciddi narahatlıq yaradıb
Samir Abasovdan “Neftçi”nin avrokuboklara yollanmasına REAKSİYA
17:48
Azərbaycan futbolu

Samir Abasovdan “Neftçi”nin avrokuboklara yollanmasına REAKSİYA

O bildirib ki, burada bəxt amili də vacibdir
40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da
17:42
Futbol

40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da

Modriç dünya çempionatında çıxış edəcək

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq