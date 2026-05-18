Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

“Barselona” futbol klubu baş məşqçi Hans-Diter Flikin müqaviləsini uzadıb.
bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Almaniyalı mütəxəssisin yeni müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.
Müqavilə bu gün "Barselona"nın qərargahında klubun idman direktoru Rafael Yuste, futbol direktoru Deku və idman komissiyasının digər üzvlərinin iştirakı ilə imzalanıb.
İmzalanma mərasimində prezident Xuan Laporta da iştirak edib.
Qeyd edək ki, H. Flik 2024-cü ilin yayından bəri “Barselona”ya rəhbərlik edir.