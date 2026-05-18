Vensan Abubakar “Bursaspor” yolunda

Türkiyənin “Bursaspor” klubu “Neftçi”nin kamerunli hücumçusu Vensan Abubakarın vəziyyətini yaxından izləyir.

İdman.Biz bu barədə “Africafoot”a istinadən bildirir.

Məlumata görə, Türkiyənin ikinci divizionuna yüksələn klubun mövsümün sonunda “Neftçi” ilə müqaviləsi başa çatacaq kamerunlu hücumçuya xüsusi maraq göstərdiyi bildirilir.

“Azərbaycan klubunun müqaviləni uzatmaq seçimindən istifadə etməsi gözlənilmir, çünki “Məğlubedilməz şirlər”in keçmiş kapitanı yeni məşqçi Yuri Vernidubun planlarına daxil deyil. Daha əvvəl xəbər verdiyimiz kimi, 2025-ci ilin oktyabrında kluba gələn Abubakar buna görə də bir neçə ay ərzində Bakını tərk etməyə hazırlaşır.

Abubakar mövsümün sonunda azad agent olacaq və sərbəst transfer olmadan istədiyi kluba keçə bilər. Onun ətrafındakılar Avropada qalmağa üstünlük verirlər və Türkiyəyə qayıtmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Yüksəlmək istəyən “Bursaspor” mümkün variantlar arasındadır, baxmayaraq ki, Türkiyə klubu onunla yalnız hücum gücündən daha çox şey üçün maraqlanır”, - məqalədə qeyd olunur.

Transfermarkt hazırda kamerunlunun bazar dəyərini 700.000 avro olaraq qiymətləndirir.

