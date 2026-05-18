“Qarabağ” fransalı Jali Muaddibi transfer edib - FOTO

“Qarabağ” fransalı vinger Jali Muaddibi transfer etdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz Ağdam təmsilçisinə istinadən bildirir ki, klub 25 yaşlı futbolçu ilə 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.
Bu gün tibbi müayinədən keçən oyunçu “Qarabağ”da 7 nömrəli formanı geyinəcək.
Jalinin son klubu Kipr təmsilçisi “Omoniya” olub. O, karyerası ərzində Fransada “Lill” və “Anje”nin B komandalarında, həmçinin “Avranş”da, Rumıniyada “Botoşani”də çıxış edib.
“Qarabağ” yeni transferini “Dreamland Baku”nun qol meydançasında çəkilən şəkilləri ilə təqdim edib.
eyd edək ki, Muaddib Fransanın U-19 milli komandasının formasını geyinib.