18 May 2026
AZ

“Kəpəz”də ayrılıq dalğası: Bağırovun gətirdikləri də gedir?

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 17:11
96
“Kəpəz”də ayrılıq dalğası: Bağırovun gətirdikləri də gedir?

Azərbaycanın “Kəpəz” futbol klubunda baş məşqçi Azər Bağırovla bağlı qərardan sonra heyətdə də dəyişikliklər gündəmə gəlib.

İdman.Biz sport24.az-a istinadla xəbər verir ki, 41 yaşlı mütəxəssisin mövsümün gedişində komandaya gətirdiyi bəzi futbolçuların Gəncə təmsilçisində qalması sual altına düşüb.

Söhbət Mate Abuladze, Rauf Hüseynli və Rəhman Hacıyevdən gedir. Bağırov postunda qalacağı halda bu futbolçularla yola davam etmək istədiyini klub rəhbərliyinə bildirib.

Lakin tərəflər arasında aparılan danışıqlar müsbət nəticə vermədiyi üçün mütəxəssis son turda “Neftçi” ilə oyundan sonra komanda ilə vidalaşacaq.

Adıçəkilən futbolçuların məhz Azər Bağırovun istəyi ilə heyətə cəlb edilməsi onların da komandadakı gələcəyini qeyri-müəyyən vəziyyətə salıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO
16:54
Futbol

Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO

Florentino Peresin fransalı ulduz üçün 250 milyon avro qiymət müəyyənləşdirdiyi bildirilir
“Sabah”ın baş məşqçisi: “Azərbaycan çempionatında üç elit məşqçi işləyir” - VİDEO
16:06
Futbol

“Sabah”ın baş məşqçisi: “Azərbaycan çempionatında üç elit məşqçi işləyir” - VİDEO

Dambrauskas çempionluğun sirrlərindən, kluba gəlişindən danışıb
Fuad Rzayev: “Tarixə düşmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik"
15:49
Futbol

Fuad Rzayev: “Tarixə düşmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

Mütəxəssis "Araz-Naxçıvan"a qarşı çempionluq matçına ciddi hazırlaşdıqlarını söyləyib
“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi
15:32
Futbol

“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi

Komanda “Şəfəq” üzərində inamlı qələbə qazanaraq mükafatçılar sırasına düşüb
Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı
14:57
Futbol

Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı

Mersisayd təmsilçisi Arne Slotla davam etmək qərarında iki il əvvəlki hadisəni də nəzərə alıb
AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində
14:40
Futbol

AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində - VİDEO

“Urban Expo” sərgisində U-20 Dünya Çempionatı ilə bağlı təqdimat qonaqların marağına səbəb olub

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq