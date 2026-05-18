18 May 2026
AZ

“Sabah”ın baş məşqçisi: “Azərbaycan çempionatında üç elit məşqçi işləyir” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 16:06
185
“Sabah”ın baş məşqçisi: “Azərbaycan çempionatında üç elit məşqçi işləyir” - VİDEO

Azərbaycanın “Sabah” futbol klubunun litvalı baş məşqçisi Valdas Dambrauskas İTV-yə geniş müsahibə verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Sabah” klubuna gəlişindən, çempionatımızın potensialından, “Qarabağ” və Qurban Qurbanov barədə maraqlı fikirlər bölüşüb.

Mütəxəssis qeyd edib ki, “Sabah” rəhbərliyi ilə danışıqlar qısa çəkməyib və onun Azərbaycana gəlməsi müəyyən zaman ərzində formalaşmış etimadın göstəricisidir.

“Sabah”ın iddialı olmaq istəməsi məni çox cəlb etdi. Burada mən sərbəstlik və rəhbərliyin dəstəyini hiss etmişəm. Bakıya gələndə qarşıma Avropa turnirlərinə vəsiqə qazanmaq qoyulmuşdu. Biz bu işin öhdəsindən gəldik” – deyə V.Dambrauskas qeyd edib.

Mütəxəssis həm də “Qarabağ”ın çalışdırıcısı Qurban Qurbanovdan danışıb. Litvalı mütəxəssis Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi haqda xoş sözlər deyib:

“Bu komanda son 12 ilin 11-də Azərbaycan çempionu olub, ölkə futbolunun simasıdır. Onlar qitə arenalarında ölkəni sadəcə bəxtin sayəsində təmsil etməyiblər. Düşünürəm ki, bunu Avropada etmək çox çətindir. Bir komanda Çempionlar Liqasında pley-off oynayırsa, bu işin zirvəsidir. Liqada hal-hazırda üç elit məşqçi işləyir ki, onların gördüyü iş hər kəsə bəllidir. Yuri Verniudub “Şerif”i “Real Madrid”i, Kurban Berdıyevin “Rubin”i “Barselona”ya qalib gəlib. Qurban Qurbanovun işini də xüsusi qeyd etməliyəm. Mənə hansısa potsovet ölkəsi göstərin ki, bu qədər keyfiyyətli məşqçi işləsin”.

Daha ətraflı video-müsahibədə:

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz”də ayrılıq dalğası: Bağırovun gətirdikləri də gedir?
17:11
Futbol

“Kəpəz”də ayrılıq dalğası: Bağırovun gətirdikləri də gedir?

Gəncə təmsilçisində üç futbolçunun gələcəyi sual altına düşüb
Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO
16:54
Futbol

Mbappe “Real Madrid”də satış siyahısına düşüb - FOTO

Florentino Peresin fransalı ulduz üçün 250 milyon avro qiymət müəyyənləşdirdiyi bildirilir
Fuad Rzayev: “Tarixə düşmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik"
15:49
Futbol

Fuad Rzayev: “Tarixə düşmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

Mütəxəssis "Araz-Naxçıvan"a qarşı çempionluq matçına ciddi hazırlaşdıqlarını söyləyib
“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi
15:32
Futbol

“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi

Komanda “Şəfəq” üzərində inamlı qələbə qazanaraq mükafatçılar sırasına düşüb
Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı
14:57
Futbol

Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı

Mersisayd təmsilçisi Arne Slotla davam etmək qərarında iki il əvvəlki hadisəni də nəzərə alıb
AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində
14:40
Futbol

AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində - VİDEO

“Urban Expo” sərgisində U-20 Dünya Çempionatı ilə bağlı təqdimat qonaqların marağına səbəb olub

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq