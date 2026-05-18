18 May 2026
AZ

AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 14:40
169
AFFA-nın interaktiv stendi WUF13-də diqqət mərkəzində

Futbol üzrə U-20 Dünya Çempionatına hazırlıq prosesinin bir hissəsi kimi AFFA beynəlxalq tədbirdə xüsusi təqdimat zonası ilə təmsil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil edilən “Urban Expo” sərgisində Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının interaktiv stendi qurulub.

Sərgidə üzərində “FIFA U-20 World Cup Azerbaijan & Uzbekistan 2027” yazılan stend tədbir iştirakçılarının ən çox maraq göstərdiyi zonalardan birinə çevrilib. Burada yalnız turnirin təqdimatı deyil, həm də futbolun cəmiyyət üçün daşıdığı sosial dəyərlər ön plana çıxarılıb.

AFFA-nın stendində sağlam həyat tərzi, gənclərin idmana cəlbi, inklüzivlik və dayanıqlı inkişaf ideyaları xüsusi vurğulanıb. Yaşıl örtüklə hazırlanmış zonada mini futbol qapısı quraşdırılıb və qonaqlara penalti zərbələri endirmək imkanı yaradılıb.

Bu format xarici nümayəndələrin də diqqətini çəkib. Forum iştirakçıları həm AFFA-nın futbol layihələri barədə məlumat alıb, həm də interaktiv idman fəaliyyətlərinə qoşulublar.

Qeyd edək ki, U-20 Dünya Çempionatı 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanın birgə ev sahibliyi ilə keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi
15:32
Futbol

“Biləsuvar” Region Liqasını üçüncü pillədə bitirdi

Komanda “Şəfəq” üzərində inamlı qələbə qazanaraq mükafatçılar sırasına düşüb
Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı
14:57
Futbol

Alonsonun “Liverpul”a imtinası unudulmadı

Mersisayd təmsilçisi Arne Slotla davam etmək qərarında iki il əvvəlki hadisəni də nəzərə alıb
Fabritsio Romano Mourinyo üçün “Here we go!” yazdı
14:22
Futbol

Fabritsio Romano Mourinyo üçün “Here we go!” yazdı

Portuqaliyalı mütəxəssis Madrid klubu ilə iki illik müqavilə imzalamağa hazırlaşır
Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”
14:09
Azərbaycan futbolu

Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”

20 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycandakı karyerasından məmnunluğunu bildirib
Futbol üzrə Ukrayna millisinin yeni baş məşqçisi məlum oldu
13:50
Futbol

Futbol üzrə Ukrayna millisinin yeni baş məşqçisi məlum oldu

Komanda tarixində ilk əcnəbi məşqçi
Dördüncü liqadan Bundesliqaya
13:36
Futbol

Dördüncü liqadan Bundesliqaya

13 min nəfər əhalisi olan şəhərin klubu 1907-ci ildə yaradılıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq