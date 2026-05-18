18 May 2026
AZ

Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 May 2026 14:09
54
Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”

“Sabah”da olmaqdan məmnunam. Çox işləyirəm, klubumuz mənə dəstək olur. Mən Bakını çox sevirəm”.

Bu sözləri “Sabah”ın fransalı futbolçusu Aaran Maluda deyib.

20 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycandakı karyerasından məmnunluğunu bildirib.

“Çelsi”nin əfsanəvi ulduzu Floran Maludanın oğlu Azərbaycanda “qızıl dubl” etdikdən sonra atasından təbrik alıb-almaması barədə suala belə reaksiya verib:

“Bu titulları qazanmaq çox önəmlidir. Məni sadəcə atam yox, anam da təbrik etdi. Biz böyük ailəyik. Dostlarım, sabiq klubum “Lill”dən tanışlarım, bir sözlə, məni tanıyan hər kəs məni bu münasibətlə təbrik etdi”, - deyə o teleqraf.az-a açıqlamasında qeyd edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ehtiram Şahverdiyevdən 200-cü oyun
12:27
Futbol

Ehtiram Şahverdiyevdən 200-cü oyun

“Kəpəz”in futbolçusu Misli Premyer Liqasında yubiley matçına çıxıb
Aleksey İsayev 200-cü oyununda qol vurub
12:03
Futbol

Aleksey İsayev 200-cü oyununda qol vurub

“Sabah”ın yarımmüdafiəçisi Azərbaycan çempionatının yüksək dəstəsində yubiley matçına çıxıb
Ramalinqom 25-ci qoluna çatdı - VİDEO
11:45
Futbol

Ramalinqom 25-ci qoluna çatdı - VİDEO

“Sumqayıt”ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında yubiley qoluna imza atıb
Futbol klublarımızın avrokuboklarda mübarizəyə başlayacağı tarix məlum olub
11:08
Futbol

Futbol klublarımızın avrokuboklarda mübarizəyə başlayacağı tarix məlum olub

“Neftçi” Azərbaycanı UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək
Nəriman Axundzadənin komandasında dəyişiklik: Baş məşqçi göndərildi
09:26
Futbol

Nəriman Axundzadənin komandasında dəyişiklik: Baş məşqçi göndərildi

Komandaya müvəqqəti olaraq Loran Kurtua rəhbərlik edəcək
Rövşən Nəcəf “Sabah”ı təbrik etdi
17 May 23:51
Azərbaycan futbolu

Rövşən Nəcəf “Sabah”ı təbrik etdi

AFFA prezidenti avrokuboklara vəsiqə qazanan klublara uğurlar arzulayıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq