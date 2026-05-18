Ramalinqom 25-ci qoluna çatdı - VİDEO

Azərbaycanın “Sumqayıt” futbol komandasının hücumçusu Aleksandr Ramalinqom Misli Premyer Liqasının 32-ci turunda “Zirə” ilə səfər matçında fərqlənərək yubiley göstəricisinə çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı futbolçu 1:2 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada komandasının yeganə qolunu vurub.
Bu qol 28 yaşlı hücumçunun Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci qolu olub. Ramalinqom bu göstəriciyə 63-cü oyununda çatıb.
O, ölkə çempionatında iki komandanın heyətində fərqlənib. Hücumçu “Səbail” forması ilə 35 oyunda 15 qol vurub. “Sumqayıt”da isə 28 matçda on dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.