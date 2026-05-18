18 May 2026
Messi "İnter Mayami"ni qələbəyə daşıdı - VİDEO

18 May 2026 09:53
ABŞ-nin “İnter Mayami” futbol komandasının hücumçusu Lionel Messi MLS-in müntəzəm çempionatında “Portlend Timbers”lə ev oyununda komandasının əsas qəhrəmanına çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Florida təmsilçisi rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Görüşdə hesabı Messi açıb. Argentinalı forvard 30-cu dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb.

Bu qol 38 yaşlı futbolçunun karyerasında 910-cu, cari MLS mövsümündə isə 12-ci qolu olub. Messi 41-ci dəqiqədə də səhnəyə çıxıb və German Berteramenin fərqlənməsində məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

