18 May 2026
AZ

“Liverpul” “Nyukasl”la transfer savaşına girir

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 12:59
184
“Liverpul” “Nyukasl”la transfer savaşına girir

Fransanın “Monako” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Lamin Kamara İngiltərə Premyer Liqası təmsilçilərinin transfer hədəfinə çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Liverpul” 22 yaşlı seneqallı futbolçu ilə son dərəcə ciddi maraqlanır. Mersisayd təmsilçisi “Nyukasl”ın Kamaranın nümayəndələri ilə görüş keçirdiyini öyrəndikdən sonra transfer prosesinə diqqətini daha da artırıb.

“Monako” futbolçunu təxminən 50 milyon avro (100 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirir. Fransa klubunda 2029-cu ilin yayına qədər müqaviləsi olan Kamara yay transfer pəncərəsinin ən diqqətçəkən adlarından birinə çevrilə bilər.

“Nyukasl”ın yarımmüdafiə xəttində mümkün dəyişikliklərə görə Kamaranı əsas hədəflərdən biri kimi gördüyü bildirilir. “Liverpul” isə rəqibinin bu addımından sonra prosesdə geri qalmaq istəmir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”
14:09
Azərbaycan futbolu

Əfsanəvi futbolçunun oğlu: “Bakını çox sevirəm”

20 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycandakı karyerasından məmnunluğunu bildirib
Futbol üzrə Ukrayna millisinin yeni baş məşqçisi məlum oldu
13:50
Futbol

Futbol üzrə Ukrayna millisinin yeni baş məşqçisi məlum oldu

Komanda tarixində ilk əcnəbi məşqçi
Dördüncü liqadan Bundesliqaya
13:36
Futbol

Dördüncü liqadan Bundesliqaya

13 min nəfər əhalisi olan şəhərin klubu 1907-ci ildə yaradılıb
Ehtiram Şahverdiyevdən 200-cü oyun
12:27
Futbol

Ehtiram Şahverdiyevdən 200-cü oyun

“Kəpəz”in futbolçusu Misli Premyer Liqasında yubiley matçına çıxıb
Aleksey İsayev 200-cü oyununda qol vurub
12:03
Futbol

Aleksey İsayev 200-cü oyununda qol vurub

“Sabah”ın yarımmüdafiəçisi Azərbaycan çempionatının yüksək dəstəsində yubiley matçına çıxıb
Ramalinqom 25-ci qoluna çatdı - VİDEO
11:45
Futbol

Ramalinqom 25-ci qoluna çatdı - VİDEO

“Sumqayıt”ın futbolçusu Misli Premyer Liqasında yubiley qoluna imza atıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq