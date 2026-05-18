18 May 2026
AZ

40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da

Futbol
Xəbərlər
18 May 2026 17:42
124
40 yaşlı Modriç DÇ-2026-da

Futbol üzrə Xorvatiya millisi 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, siyahıya 26 əsas futbolçu və yeddi ehtiyat oyunçu daxil edilib. Heyətdə diqqət çəkən məqamlardan biri “Milan”ın 40 yaşlı yarımmüdafiəçisi Luka Modriçin də yer almasıdır.

Təcrübəli futbolçu daha əvvəl 2006, 2014, 2018 və 2022-ci illərdə keçirilən dünya çempionatlarında iştirak edib. Xorvatiya millisi 2018-ci ildə finala qədər irəliləmiş, Moskvanın “Lujniki” stadionunda keçirilən həlledici görüşdə Fransaya 2:4 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

Xorvatiya millisi DÇ-2026-da qrup mərhələsində İngiltərə, Panama və Qana ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zəngəzur” klubu İkinci Liqaya vəsiqə qazanıb
18:55
Azərbaycan çempionatı

“Zəngəzur” klubu İkinci Liqaya vəsiqə qazanıb

Region Liqasında bürünc medallara “Biləsuvar” sahib çıxıb
“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib
18:45
Futbol

“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib

Rəhbərlik Sergen Yalçının nəticələrindən narazı qalıb
Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı
18:30
Futbol

Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

Almaniyalı mütəxəssis 2028-ci ilin yayına qədər “Barselona”da
Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir
18:13
Futbol

Rafinya “Barselona”dan heç yerə getmir

Hansi Flik braziliyalı futbolçunu komandanın əsas planlarında gördüyünü açıqlayıb
Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi
17:59
Futbol

Fermin Lopes üçün Dünya Çempionatı təhlükəsi

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisinin zədəsi ciddi narahatlıq yaradıb
Samir Abasovdan “Neftçi”nin avrokuboklara yollanmasına REAKSİYA
17:48
Azərbaycan futbolu

Samir Abasovdan “Neftçi”nin avrokuboklara yollanmasına REAKSİYA

O bildirib ki, burada bəxt amili də vacibdir

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq