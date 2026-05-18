18 May 2026
AZ

Kovaç: “Bavariya”ya rəqib ola biləcəyimizi gözləməməliyik”

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 May 2026 21:34
111
Kovaç: “Bavariya”ya rəqib ola biləcəyimizi gözləməməliyik”

“Borussiya Dortmund”un baş məşqçisi Niko Kovaç komandasının gələn mövsüm çempionluq şansları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, o, komandanın çox güman ki, “Bavariya” ilə rəqabət apara bilməyəcəyini qeyd edib.

“Borussiya” 2025/26 mövsümünü Bundesliqada Münhen komandasından 16 xal geridə, ikinci yerdə başa vurub.

“Başa düşürəm ki, onlar bizdən daha yüksək, daha irəli və daha sürətli irəliləməyi gözləyirlər. Lakin gələn il “Bavariya”ya rəqib olacağımızı gözləməməliyik. Realist olmağı üstün tuturam: Münhen klubunun büdcəsi xeyli böyükdür və heyəti daha parlaqdır”, - deyə “Bayern & Germany” Kovaçın sosial media hesabından sitat gətirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Flik: “Barselona” dünyanın ən yaxşı klubudur”
21:19
Dünya futbolu

Flik: “Barselona” dünyanın ən yaxşı klubudur”

Bu gün “Barselona” baş məşqçi Hans-Diter Flik ilə müqaviləni uzadıb
Kazemiro: “Mançester həmişə mənim evim olacaq”
21:04
Dünya futbolu

Kazemiro: “Mançester həmişə mənim evim olacaq”

34 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən bəri “Mançester Yunayted”də oynayır
Türkiyə millisinin DÇ-2026 üçün geniş heyəti açıqlanıb
20:35
DÇ-2026

Türkiyə millisinin DÇ-2026 üçün geniş heyəti açıqlanıb

İlkin siyahıda 35 nəfər futbolçunun adı yer alıb
PSJ Dembelenin vəziyyəti ilə bağlı tibbi hesabat dərc edib
19:50
Dünya futbolu

PSJ Dembelenin vəziyyəti ilə bağlı tibbi hesabat dərc edib

Dembele “Paris”ə qarşı oyunun 27-ci dəqiqəsində əvəzlənib
“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib
18:45
Futbol

“Beşiktaş”ın baş məşqçisi istefaya göndərilib

Rəhbərlik Sergen Yalçının nəticələrindən narazı qalıb
Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı
18:30
Futbol

Rəsmi: “Barselona” Fliklə müqaviləni uzatdı

Almaniyalı mütəxəssis 2028-ci ilin yayına qədər “Barselona”da

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq