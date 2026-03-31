“Qalatasaray”dan Nikolo Zaniolo “Milan”ın diqqətini cəlb edib

Hazırda icarə əsasında “Udineze”də çıxış edən “Qalatasaray”ın hücumçusu Nikolo Zaniolo “Milan”ın marağına səbəb olub.
Tuttosport-a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Udineze” mövsümün sonunda transfer etmək istəyir, lakin “rossonerilər” də onu transfer etməyə ümid edirlər. “Milan”ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri şəxsən bu transferlə maraqlanır.
Bu mövsüm 32 matçda Nikolo Zaniolo altı qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 13 milyon avrodur. O, əvvəllər “Atalanta”, “Roma” və bir neçə başqa klubda oynayıb.